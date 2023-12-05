В Совете федерации поддержали новую редакцию базового закона о занятости населения

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в России». В законопроекте предложили давать участникам спецоперации, а также членам их семей приоритетное право на трудоустройство.

Также, согласно тексту проекта, в РФ, чтобы получить статус безработного, следует согласовать индивидуальный план, предложенный сотрудниками службы занятости. При этом все сделают через цифровой сервис «Работа в России». В документ занесут информацию о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд.

Оператор вышеназванной цифровой платформы – Роструд. Отметим, что правительство РФ имеет право установить порядок функционирования этой платформы, включая перечень ее участников, их функций и полномочий, перечня информации и так далее.

Информация, содержащаяся на этом сервисе безвозмездная, пишет РИА Новости. Получить ее можно через «Госуслуги».

Также предлагали ввести меры по противодействию нелегальной занятости в стране – это трудовая деятельность, осуществляемая с нарушением установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Чтобы пресечь подобное, предложили создать межведомственную комиссию в субъектах РФ по противодействию нелегальной занятости.

Еще в документе уточнили максимальный размер пособия по безработице – 12 792 рубля. При этом такая сумма будет выплачиваться в первые три месяца, а дальше снизится до 5 тысяч рублей. Что касается минимального размера пособия, то оно составит 1,5 тысячи рублей.