В шоу «Суперниндзя» участвует татарский рекордсмен

Фото: АО «СТС»

9 октября в 20:00 на СТС выходит второй сезон спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя», в котором приняли участие татарские спортсмены.

В телепроект вернулась Людмила Гимадиева — монтажник радиоэлектронного оборудования из Казани. «Я не закончила начатое, вот и решила вернуться. Это же азарт», — признавалась она. Также в шоу участвует фитнес-тренер и бодибилдер Захар Молодин из Набережных Челнов. «Первый сезон видел, до дыр затёр, столько раз пересматривал, — признаётся Захар, которого на участие в шоу вдохновила супруга. — Я уже победил, когда попал сюда, ещё и с первого раза. Для меня это уже большая победа».

Также самую сложную полосу препятствий в мире попробует пройти нижнекамский полицейский Андрей Куприянов и обладатель мирового рекорда по отжиманию, МС по рукопашному бою Эльмир Хазеев из Кукмора.

В новом сезоне героев из Татарстана поддерживала обновлённая тройка ведущих: звезда шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов, регбист Василий Артемьев и актриса Валерия Астапова. Съёмки проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезённых на 45 грузовиках.

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