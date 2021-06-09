В шоу «Арии» в Казани примет участие ее экс-гитарист, уроженец столицы РТ, Сергей Маврин

Казань стала одним из пяти городов, в котором рок-группа «Ария» дает юбилейные шоу, посвященные своему 35-летию. Специально для концерта в столице Татарстана в группу, много раз менявшую за свою историю состав, вернется один из ее бывших участников, уроженец Казани, гитарист Сергей Маврин.

«В каждом городе мы одну из песен исполняем другую, посвящая ее данному городу. Например, к 800-летию Нижнего Новгорода мы играли „Балладу о древнерусском воине“. Героика посвящалась нижегородскому ополчению (Минина и Пожарского — прим. Т-и). Здесь у нас в гостях будет один из бывших участников „Арии“, уроженец Казани. Соответственно, под него будет специально сделан отдельный постановочный номер, со своей сценографией, костюмами», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» создатель и продюсер тура «Гость из царства теней» Юрий Соколов.

Монтаж сцены и оборудования для концерта в «Татнефть-Арене» 9 июня начали уже 7-го числа. Это десять больших грузовиков. Для подготовки сцены требуются сутки, в Казани работы пришлось выполнять с перерывом на проведение на этой же площадке другого мероприятия, поэтому ночь перед концертом для технической группы была буквально бессонной. В процессе задействованы около 60 человек.

«Это большое и сложное шоу. Оно содержит свет, экран, звук, сложные полетные системы, сценические декорации, пиротехнику и много-много-много сочлененных эффектов, сплетенных в сценарий. Реально по сложности это самый серьезный продукт на российской сцене. Никто никогда (Киркоровы, Биланы — никто) такого уровня сложности мероприятие по стране не возил. Это не пафосно, это круто! Почему родился этот проект? Потому что мы все время восторгаемся: „Как работают иностранцы! Какое там восхитительное это!.. Какое восхитительное то!“ У нас что, у русских технарей, у русских музыкантов нет возможностей, нет собственных амбиций?! Они есть! И „Ария“ привезла их реализовывать», — сказал Соколов.

Назвав свое детище сумасшедшим продуктом, продюсер в то же время уверил, что шоу понравится любому человеку — и тому, кто любит конкретно эту рок-музыку, и тому, кто не любит. В основе постановки — удачное решение презентации альбома «Проклятье морей», поэтому сцена стилизована под корабль.

«Это путешествие не только в пространстве этого корабля, но и во времени. Полные залы показывают, что люди готовы даже в ковидной ситуации воспринимать нечто, идущее за рамки. Это конкретно продукт, придуманный для того, чтобы показать, что мы в состоянии выходить за рамки, неважно, сколько лет группе. Важно, если есть идея и коллектив, который в состоянии ее реализовать, — это рождает интересное событие», — подчеркнул Юрий Соколов.

К слову, из-за пандемии дата юбилейного концерта в Казани с осени прошлого года переносилась дважды. Однако, по словам собеседника, шоу это только пошло на пользу, позволив отработать детально технические моменты.

«Не было никакой паники, мы были заняты работой. Я даже рад в какой-то степени ковиду, потому что стало ясно в какой-то момент, что мы не готовы такой огромный продукт без серьезной технологической переделки везти в тур. Это шоу построено таким образом, что может существовать и на стадионе, и во дворце спорта, и в зале на 2-3 тысячи людей — это трансформер. Этим мы и занимались: делали разборные декорации, из большого склада, взятого в аренду, транслировали онлайн-концерты „Арии“ в ковид и именно там почти в натуральную величину проводили все репетиции», — пояснил продюсер шоу.

Концерт продлится без антракта три часа. За это время солист сменит 16 костюмов, ведь каждая песня «Арии» —отдельная новелла. Объехав пять изначально заявленных в тур городов (Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва, Казань и Санкт-Петербург), «Ария» с большой долей вероятности повезет программу «Гость из царства теней» по всем городам-миллионникам.

«Те пять городов, которые намечены, отрабатываем, смотрим, на сколько это может существовать в рамках жесткой ковидной экономики (пока сборы хорошие, все выглядит оптимистично), после этого мы будем принимать решение по продолжению. То, что тур будет продолжаться, и то, что есть задача провести его во всех городах-миллионниках, — это факт», — подытожил Юрий Соколов.