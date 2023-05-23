«Понимать друг друга без слов»: Мацуев и Сладковский сорвали аншлаг в Казани

«Великий бас Федор Шаляпин в свое время сдружился с Сергеем Васильевичем, как я с Мацуевым»

Двенадцатый по счету музыкальный форум «Белая сирень» традиционно сохраняет статус международного и собирает под своими «кронами» музыкантов со всего мира, тем самым привлекая внимание казанских (и не только) меломанов.

Государственный академический симфонический оркестр РТ под руководством народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского создавать брендовые фестивали и собирать залы умеет. Особенно трепетно ценители академического музыкального искусства относятся к концертам с участием самого Сладковского.

Что говорить, когда в афише рядом с маэстро возникает имя народного артиста России Дениса Мацуева. Тандем Сладковского и Мацуева уже сам стал своего рода брендом. Достаточно вспомнить, что Мацуев не только частый гость татарстанских музыкальных подмостков. Он — один из организаторов проекта «Денис Мацуев у друзей», где музыкант на протяжении нескольких фестивальных дней вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром РТ музицирует, импровизирует и приобщает татарстанскую общественность к наследию отечественной и мировой музыкальной мысли.

Сам Александр Сладковский признавался, что его часто спрашивают: «Почему Рахманиновский фестиваль проходит в Казани?»

«Все потому, что наш великий бас Федор Шаляпин в свое время сдружился с Сергеем Васильевичем, как я с Мацуевым. Мы не только друзья на сцене. Периодически в Иркутске играем в вместе в футбол, когда погода позволяет. Так вот, Шаляпинский фестиваль проходит у нас уже больше 40 лет. Просто не может быть, чтобы в этом же городе не проходил и фестиваль имени Рахманинова», — объяснил маэстро.

В год 150-летия Сергея Рахманинова стоит напомнить, что в 2011 году Госоркестр РТ и мэрия города вернули на здание Казанской Ратуши обновленную мемориальную доску с памятной надписью о том, что 17 декабря 1910 года и 10 января 1916 года здесь выступал с концертом Сергей Васильевич Рахманинов. «Проходя мимо, вы можете гордиться этим. Мы этим очень гордимся», — отметил Сладковский.

«Я много играю Рахманинова. В следующем году буду играть в том же количестве»

Что до триумвирата Мацуев – Сладковский – ГАСО РТ, то в этот раз спрос на концерт в рамках Рахманиновского фестиваля достиг феноменальных масштабов.

Сказать, что в зрительском зале было яблоку негде упасть, — ничего не сказать. Ступени балкона стали дополнительными сидячими местами. А вдоль стен люди зрители стояли в несколько рядов. Даже хоровые балконы, и те оказались битком. Зрители разве что на люстрах не сидели.

Программа соответствующая — два фундаментальных сочинения мирового музыкального наследия: Третий фортепианный концерт Рахманинова и Патетическая симфония Чайковского.

Не счесть, какое количество раз за карьеру Денис Мацуев брался за Третий фортепианный концерт. Невероятно сложное как с технической стороны, так и со стороны смысловой глубины произведение позволяет в полной мере раскрыть (или обнажить недостатки) солиста.

Сами средства фортепианного изложения в Третьем концерте значительно обогащаются по сравнению с более ранними сочинениями композитора. При этом здесь много мелкой пассажной техники, отличающейся почти моцартовской ясностью рисунка. Что же говорить об искусстве «многоэтажных» аккордовых наслоений, создающих впечатление одновременного звучания нескольких регистров.

И хотя многое здесь отдано фортепианной партии, отодвинуть оркестр Мацуев не стремился. Взаимопонимание и пресловутая «химия» между музыкантами сработала: произошло полное слияние фортепианной партии с оркестром. В избытке воля и темперамент солиста обнажались разве что в виртуозных каденционных отступлениях.

«Я действительно много играю Рахманинова. И в следующем году буду играть в том же количестве, — пообещал Мацуев. — Во всех залах мира музыка Рахманинова будет звучать вне зависимости от юбилейных дат. В этом и заключается особенность гениальной музыки. Сколько бы раз ты за нее ни брался, всегда выходишь исполнять как в первый раз».

Что же до творческих исканий: где находит вдохновение Мацуев, пианист ответить не взялся. Разве что подчеркнул, что заряжается от партнеров на сцене.

«Денис Мацуев обладает уникальным даром создавать настроение. Мне никогда не приходилось подстраиваться под него. Ведь с Денисом Леонидовичем — будь то на или за сценой — всегда легко. Нам остается только получать удовольствие. В конце концов, за 25 лет дружбы мы научились понимать друг друга без слов. Горжусь, что мы столько лет сотрудничаем и дружим», — добавил Сладковский.

От виртуозности к реквиему

К слову, сочинение Чайковского в программе Рахманиновского фестиваля появилось не случайно. Не секрет, что Петр Ильич был кумиром Рахманинова. В целом Рахманинов был не единственный, кого вдохновлял талант Чайковского. Его роль в формировании художественного мировоззрения музыкальной молодежи огромна.

Да и Чайковский знал о молодом тогда еще Рахманинове не понаслышке. На одном из экзаменов по курсу гармонии, будучи почетным членом экзаменационной комиссии, он к высшей оценке «пять с плюсом» Рахманинову прибавил еще три плюса: сверху, сбоку и снизу.

Знаменитый композитор заметил способного ученика и внимательно следил за его успехами. Через некоторое время Петр Ильич предречет Сергею Васильевичу великое будущее.

Что до Шестой симфонии, услышав ее однажды, остаться к ней равнодушной у слушателя нет никаких шансов. Тем более когда звучит она в руках мастерского оркестра.

Недаром в ней слышат и психологическую драму, и траур по роман­тизму, и противоборство с силами зла, и инструментальные пассионы в ба­хов­ском ключе со скрытыми цитатами, и даже предзнаменование событий XX века.

И все же чаще Патетическую воспринимают реквиемом Чайковского по самому себе. Ведь спустя несколько дней после премьеры гениального композитора не станет.

Так или иначе, второе отделение концерта в Казани сорвало не меньше оваций. Несколько раз Сладковский выходил на поклон, но все же от биса воздержался. В конце концов, «Белая сирень» в самом разгаре, и слушателей ждет еще четыре концертные программы.

Ближайшая — 24 мая. И здесь публику погрузят в безмерный музыкальный мир Петра Ильича и Сергея Васильевича.

Прозвучат симфоническая фантазия «Буря», Первая симфония первого и Рапсодия на тему Паганини второго. На сцену к Госоркестру Татарстана поднимутся дирижер Кристиан Кнапп и пианистка Ева Геворгян.

Фотографии предоставлены ГАСО РТ