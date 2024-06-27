В сотнях домов Казани отключат горячую воду с 2 по 16 июля

Опубликован график отключения горячей воды в домах Казани на первую половину июля. Речь идет об объектах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго», сообщает мэрия столицы Татарстана.

С 2 по 16 июля компания будет проводить испытания на магистральных и квартальных теплосетях. Из-за этого в жилых домах, попадающих в эту зону, будет сначало понижено давление ГВС, а затем полностью прекратится подача горячей воды. При необходимости сроки могут быть изменены.

Отключения будут проводиться с разной продолжительностью. Так, с 2 по 5 июля оно затронет ряд домов по улицам 2-я Юго-Западная, Абсалямова, Адоратского, Волгоградская, Восстания, Горсоветская, Дежнева, Декабристов, Дружинная, Калугинская, Коллективная, Коммунаров, Короленко, Краснококшайская, Ленская, Лушникова, Малая Крыловка, Маршала Чуйкова, Мулланура Вахитова, Мусина, Поперечно-Базарная, Ползунова, проспекты Ибрагимова, Ямашева, ул.Проточная, Серова, Соловецких Юнг, Тверская, Фатыха Амирхана, Чистопольская, Энергетиков, Ягодинская.

С 2 по 12 июля горячей воды не будет в некоторых домах по улицам Аделя Кутуя, Академика Глушко, Академика Сахарова, Габдуллы Кариева, Галии Кайбицкой, Гвардейская, Джаудата Файзи, Дуслык, Закиева, Курская, Ломжинская, Магистральная (Большие Клыки), Мамадышский тракт, Минская, Новоселья, переулок Дуслык, Петра Полушкина, проспект Альберта Камалеева, Рашида Вагапова, Родины, Седова, Тулпар, Туганлык, Тыныч и Хайдала Бигичева. Здесь запланировано проведение текущего ремонта тепловодов.

В этот же период с отсутствием ГВС столкнутся жители ряда домов по улицам Бичурина, Абсалямова, Козина, Адоратского, Фатыха Амирхана, Бакалейная, Баруди, Батыршина, Беломорская, Блюхера, Бондаренко, Восстания, Восход, Выборгская, Гудованцева, Декабристов, Кулахметова, Меридианная, Мусина, Окольная, по проспектам Ибрагимова и Ямашева, Пилотская, Хакима, Сабан, Серова, Солдатская, Тверская, Фрунзе, Химиков, Хлебозаводская, Четаева, Чистопольская, Чкалова, Шатурская, Усманова, Энергетиков и Ютазинская. Сначала здесь будут проведены гидравлические испытания, а затем ремонт сетей.

С точными адресами домов можно ознакомиться на сайте исполкома.