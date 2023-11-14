В составе Ассоциации учителей татарского языка будут созданы организации на местах

Руководитель Ассоциации учителей родного (татарского) языка и литературы, доцент Института развития образования РТ, кандидат филологических наук Рузиля Фаттахова на форуме «Туган тел» в Казани рассказала о создании ячеек на местах и наиболее актуальных направлениях деятельности новой организации.

«Ассоциация объединила более 4 тысяч учителей татарского языка по всей стране. Предстоит масштабная работа. Поэтому считаем необходимым в районах Татарстана, регионах России создать территориальные организации нашего объединения», - заявила Рузиля Фаттахова.

По словам руководителя, актуальной задачей является создание подразделений по правовым вопросам и вопросам грантов.

«Правовой сектор будет помогать учителям, анализируя и разъясняя нормативные документы, указы и постановления. Также считаем своей задачей помогать нашим талантливым учителям участвовать в грантах и реализовывать свои смелые проекты», – пояснила Рузиля Фаттахова.