В составе «Ак Барса» в третьем матче с «Металлургом» без изменений

«Ак Барс» объявил состав на третий матч полуфинала плей-офф КХЛ с«Металлургом».

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Илья Карпухин, Степан Терехов, Алексей Марченко

Нападающие: Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров

В роли 13-го нападающего - Радэль Замалтдинов.

Третий матч в полуфинальной серии розыгрыша Кубка гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 мск.

На данный момент в серии ничья – 1-1