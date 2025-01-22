В состав Молодежного правительства вошли шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России»

Молодёжное правительство Республики Татарстан – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Татарстана. Оно формируется из числа дееспособных граждан России в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих на территории Татарстана и не имеющих судимости.

В состав Молодежного правительства V созыва вошли шесть активистов «Молодой Гвардии Единой России». Председателем Молодежного правительства РТ избран Игорь Жерненков, который в настоящее время находится в зоне СВО.

В состав Молодежного правительства также вошли: секретарь Матвей Шейфер, советник по вопросам жилищной инспекции Линар Арсланов, советник по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Екатерина Михайлова, советник по вопросам архивного дела Тимур Чувашев и советник по вопросам земельных и имущественных отношений Самир Абдурашитов.

«Для меня вступление в состав Молодежного правительства Республики Татарстан – это возможность представлять интересы молодежи в исполнительных органах власти Республики Татарстан, а также реализовывать свои проекты социальной значимости», – поделился Матвей Шейфер.