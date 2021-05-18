В состав Координационного комитета грантов Президента России включена министр культуры РТ

Обнародован указ Президента РФ №287, согласно которому сформирован Президентский фонд культурных инициатив и Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента России проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. В состав последнего была включена министр культуры РТ Ирада Аюпова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

«Основными функциями Координационного комитета определены разработка стратегии предоставления грантов Президента РФ в области культуры, искусства и креативных индустрий, а также согласование положений соответствующих конкурсов, перечня победителей (с учетом результатов независимой экспертизы проектов) и предложений, касающихся объема средств на проведение каждого конкурса», — уточнили в пресс-службе.

Председателем комитета стал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.