В соседней Удмуртии задержали мужчину, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего украинского агента, который планировал теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.

У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывчатого устройства, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».