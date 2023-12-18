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В соседней Удмуртии задержали мужчину, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего украинского агента, который планировал теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.
У задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывчатого устройства, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».
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