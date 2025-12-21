В соседней с Татарстаном Самарской области пропали четверо детей

В поселке Безенчук Самарской области ведутся поиски четверых детей, пропавших вечером в субботу, 20 декабря. Как сообщили в пресс‑службе регионального управления МВД, речь идет о 10‑летнем мальчике и трех девочках в возрасте 11, 10 и 5 лет. Дети вышли на прогулку и к назначенному времени домой не вернулись.

Родители забили тревогу после 20:30, когда стало ясно, что дети не появляются и не выходят на связь.

Около часа ночи весь личный состав отдела полиции по Безенчукскому району был поднят по тревоге и подключен к поисковой операции. В мероприятиях задействованы патрульные экипажи, участковые, кинологи, а также добровольцы из числа местных жителей.

UPD. По данному факту возбуждено уголовное дело.