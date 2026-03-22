СВО 22 марта 2026 13:39

В соседней с Татарстаном Башкирии сбили беспилотник

Над Республикой Башкортостан сегодня сбили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, с 7.00 до 13.00 по мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника над территориями Брянской, Смоленской, Тульской, Калужской, Курской областей и Республикой Башкортостан.

Сегодня с 2.24 до 7.54 по мск на территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах республики не вводились.

