В соседней с Татарстаном Башкирии 16-летний подросток умер после курения вейпа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра республики Урала Кильсенбаева.

«Ребенку было всего 16 лет. По словам очевидцев, после курения электронной сигареты ему стало плохо: он упал и начал задыхаться. Врачи боролись за его жизнь, но спасти подростка не удалось», – отметил он.

Тело юноши было найдено в одном из общежитий Белебея, добавляют в Следственном комитете. В настоящее время выясняются причины гибели подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза.