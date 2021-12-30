В шорт-лист «Золотой тарелки» вошли 24 проекта из 12 регионов

Определены победители II Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). В шорт-лист вошли 24 проекта из 12 регионов России.

Этот проект реализуется Дирекцией по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и Министерства по делам молодежи РТ.

«В Год родных языков и народного единства нам особенно важно и ценно то, что наша идея сначала одержала победу в грантовом конкурсе, а после была признана лучшим социальным проектом при подведении итогов года. Одна из миссий кинопремии — собрать и показать глубину и многогранность многонациональной России, ее творческий потенциал. С другой стороны, в год, когда кино стало уязвимым из-за пандемийных ограничений, мы теперь осознаем, что — „Золотая тарелка” — это не просто культурный, а еще и социальный проект», — отметила руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Призовой фонд кинопремии составил 1,8 млн рублей. Он был распределён между победителями в семи номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм на национальном языке», «Лучший документальный полнометражный фильм на национальном языке» «Лучший игровой короткометражный фильм на национальном языке», «Лучший документальный короткометражный фильм на национальном языке», «Лучший анимационный фильм на национальном языке», «Дебют» и «Кадры за кадром».

В число номинантов пошли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской и Свердловской областей, республик Якутия (Саха), Ингушетия, Башкортостан и других регионов.

Кроме того, были вручены специальные призы «Золотой тарелки». На участие в новом сезоне кинопремии поступило свыше 250 заявок из более чем 30 регионов России, причем 50 фильмов из 17 регионов попали в лонг-лист.