В шорт-лист премии PROBA Awards вошел проект iMARS #Тысильнее вредных привычек

Коммуникационная группа iMARS разработала и реализовала комплексный проект #Тысильнее вредных привычек в интересах Минздрава РФ. Жюри международной премии PROBA Awards оценило проект, включив его в шорт-лист по трем номинациям: «Просвещение и образование общества», «Общественно значимые PR-кампании» и Media Relations.

По словам старшего партнера группы iMARS Елены Грозной, оценка экспертами этого коммуникационного проекта в качестве одного из лучших демонстрирует признание со стороны отрасли. Действительно, номинирование проекта в области коммуникационного сопровождения именно государственных проектов и инициатив значимо не только для его создателей, но и для всей соответствующей сферы.

Как правило, госорганы ориентируются в первую очередь на опыт других государственных структур, а рыночная практика не всегда является приоритетом. Именно поэтому внимание и высокая оценка со стороны отраслевого сообщества, вхождение проекта iMARS #Тысильнее вредных привычек в шорт-лист премии PROBA Awards открывают новые возможности и задают новые качественные ориентиры — как для продвижения общественно-значимых проектов государственных организаций и компаний, так и для коммуникационных агентств.

Главной сложностью в реализации комплексного проекта iMARS #Тысильнее вредных привычек стало снижение в целом в обществе ценности идеи отказа от вредных привычек. Тема здорового образа жизни, которая непременно предполагает изменение поведения людей, пережила за последние годы своеобразную инфляцию. Но при кажущейся очевидности отказа от вредных привычек и необходимости работы над собой у большинства людей до сих пор нет ответа на вопрос, как именно нужно меняться и каким образом необходимо мотивировать себя.

Поэтому в iMARS, разрабатывая коммуникационную кампанию, акцентировали внимание на создании и донесении до людей конкретных и мотивирующих месседжей, отвечающих на вопрос «Как именно?». Такой предметный подход позволил сфокусировать внимание на конкретных вещах и менять отношение каждого человека к собственному поведению, нацеливая его на результат.