В шорт-лист Казанского фестиваля мусульманского кино вошли 16 проектов из 10 стран

Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил шорт-лист международного питчинга кинопроектов. На этот раз вместо традиционных 10 в него включено сразу 16 проектов из 10 стран. Помимо России, в нем оказались участники из Египта, Турции, Индии, Испании, Германии, Ливана, Узбекистана, Ирана, Казахстана, говорится в сообществе КМФМК во «ВКонтакте».

Претенденты отбирались из 56 заявок. В список вошли 3 проекта, созданных полностью или в соавторстве участниками из Татарстана: «Гулар» — Азербайджан, Российская Федерация — РТ, «Золотая лилия» — Татарстан, «Аулия» — Башкирия, Татарстан.

Также в шорт-листе оказались «Безусловная мечта» — Египет, Россия, «Человек-машина» — Турция, Россия, мюзикл Антона Адасинского «Билет на божественную комедию» — Россия, Индия, Испания, Германия, «Вайю» — Индия, Россия, «Колодец Марджани» — Россия, Узбекистан, Иран, Казахстан, «Алый», «Алюминиевая лихорадка», «Мой выбор», «Немая кукушка» — РФ, «Вера в него» — Ливан, Россия, «Герои. Приказано жить» — Россия, Узбекистан, «Птица мечты» — Франция, Турция, Россия, «Фатима» — Россия, Казахстан.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».