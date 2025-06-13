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СВО 13 июня 2025 17:31

В Сокурах раздали мясо семьям бойцов СВО, пожилым и многодетным

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В Сокурах раздали мясо семьям бойцов СВО, пожилым и многодетным

В селе Сокуры Лаишевского района прошла благотворительная акция в честь Курбан-байрама. С раннего утра на площадке у местной мечети раздавали мясо нуждающимся.

По пакету получили семьи участников СВО, многодетные, пожилые и малоимущие жители. В каждом — по 3–4 килограмма говядины и баранины. Всего подготовлено и вручено около тысячи наборов.

«Это не просто помощь, это жест внимания, теплоты, заботы. Мы хотим, чтобы в эти праздничные дни радость пришла в каждый дом», — сказал председатель землячества Лаишевского района Азат Гайнутдинов.

Акция стала возможной благодаря землячеству Лаишевского района «Родной край – Туган як», при поддержке районной администрации и Духовного управления мусульман Татарстана. Всего в этом году в рамках Курбан-байрама собрано 8 тонн мяса — это один из самых масштабных показателей за последние годы.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

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#СВО #курбан-байрам
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