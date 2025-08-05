В Сокурах на финишной прямой строительство нового корпуса школы

В селе Сокуры Лаишевского района завершается масштабное строительство – к многопрофильному лицею имени Г. Р. Державина почти готов четырехэтажный пристрой на 618 ученических мест. Новый корпус станет не просто расширением школы, а полноценным образовательным центром, где предусмотрено все для комфортного обучения и всестороннего развития детей.

Здание строится по самым последним стандартам. Внутри разместятся 28 просторных учебных кабинетов, столовая на 312 мест с профессиональным оборудованием, удобные помещения для кружковой деятельности, учительские и учебные зоны. Первый этаж будет включать гардероб и зону ожидания, что особенно важно в осенне-зимний период.

Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. Рядом с новым корпусом обустраиваются открытые площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным покрытием, а также современный тренажерный зал – все для того, чтобы школьники могли заниматься спортом в комфортных условиях.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов подчеркивает, что задача строителей – создать современное пространство, где дети будут чувствовать себя уверенно.

«Мы создаем не просто школу, а полноценный образовательный центр, где детям будет комфортно учиться и развиваться», – отметил Зарипов.

Работы на объекте ведутся в хорошем темпе. Завершение строительства запланировано в ближайшие недели. Новый учебный год лицеисты встретят уже в обновленном пространстве.

Строительство школ соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.