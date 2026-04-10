В Сокурах до сих пор стоит вода: эксперты назвали причины и способы решения

Мартовский паводок затопил новые коттеджные застройки в селе Сокуры Лаишевского района Татарстана. Но сегодня 10 апреля, а вода с улиц и участков так и не ушла. Об этом «Татар-информу» рассказала эксперт в области ИЖС, автор блога о строительстве Ландыш Шарифуллина. Вместе с профильными специалистами она выехала на место, чтобы разобраться в причинах подтопления.

Проблема существует уже не первый год. Ее причина – отсутствие в поселке централизованного водоотведения и дренажной системы. Вода, поступающая с окрестностей во время таяния снега или сильных дождей, просто не может уйти естественным путем.

Как поясняют эксперты, река Меша находится ниже уровня застройки и напрямую дома не заливает. Однако грунт здесь водонасыщенный, с высоким содержанием глины, которая не пропускает влагу. Аномально резкое потепление спровоцировало быстрое таяние снега, и земля просто не успела принять такой объем воды. По оценке специалистов, вода будет уходить медленно, а проблемы с подтоплением будут возвращаться каждый сезон, пока не появится необходимая инфраструктура.

Специалист по строительно-технической экспертизе обратил внимание на еще один риск: канализационные колодцы и питьевые скважины нельзя располагать ближе 25 метров друг к другу. Нарушение этого правила в условиях паводка грозит попаданием сточных вод в питьевую воду, что может привести к заражению.

Жителям рекомендуют поднимать уровень участков, менять плодородный слой на более дренируемый грунт и монтировать принудительный водоотвод. Оптимальное техническое решение – установка герметичной горизонтальной биостанции. Такая система не допускает смешивания стоков с наружной водой даже при полном затоплении дренажного колодца. Вода, выходящая на поверхность, очищена на 98% и не содержит органических загрязнений.

Не лучше ситуация и с дорогами. Из-за отсутствия ливневой канализации вода просачивается под асфальт, зимой замерзает, расширяется и разрывает покрытие изнутри. Как отметил специалист по строительно-технической экспертизе, без грамотного водоотведения любая, даже самая качественная дорога долго не прослужит.

«Вода всегда была, есть и будет основным разрушителем всего. Если не сделать правильного водоотведения, дороге очень скоро придет конец», – подчеркнул он.

