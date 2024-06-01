В соцзащите Татарстана напомнили, как получить социальный контракт

Бизнес-планы двух самозанятых для предоставления социального контракта на открытие и ведение своего дела были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии в администрации Аксубаевского района Татарстана.

В администрации напомнили, что меры, связанные с предоставлением государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта, реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Социальный контракт — это адресная помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Она включает в себя целый комплекс мер, направленных на то, чтобы помочь семье или одинокому человеку преодолеть трудности. Не просто обеспечить средствами к существованию, а побудить к действиям, которые помогут обрести постоянный источник дохода.

С помощью социального контракта можно найти работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Гражданин или семья могут оформить соцконтракт на поиск работы и получить выплату в размере прожиточного минимума при заключении контракта и затем еще в течение первых трех месяцев с даты трудоустройства. Соцконтракт можно получить для открытия своего дела и получить единоразовую выплату в сумме до 350 тыс. рублей. Средства социального контракта можно использовать для развития личного подсобного хозяйства и получить единоразовую выплату до 200 тыс. рублей.

Кроме того, в трудной жизненной ситуации можно получить материальную поддержку в размере прожиточного минимума в месяц на срок до полугода.

При этом, отмечают в отделе социальной защиты района, соцконтракт — это не просто выплаты, а индивидуальный план действий для каждого гражданина или семьи, которые обратились за помощью.

Обратиться за социальным контрактом могут не только безработные. Статус безработного для получения такой помощи необязателен. Заключить соцконтракт могут семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе.

Статус безработного или ищущего работу будет обязателен только в случаях, когда соцконтракт заключается для поиска работы.

В администрации также пояснили, как рассчитывается доход при заключении соцконтракта. Расчет среднедушевого дохода производится за последние три месяца перед подачей заявления. Доход на одного члена семьи рассчитывается по формуле «Общий доход семьи / 3 месяца / количество членов семьи».

При заключении социального контракта не отменяются выплаты пособий по безработице. Соцконтракт — это не замена поддержки, которую оказывают центры занятости безработному гражданину, а дополнение к ней.

Оформить соцконтракт можно как по постоянной, так и по временной регистрации в регионе проживания.

Составлять бизнес-план для получения соцконтракта обучают на бесплатном онлайн-обучении «Азбука предпринимателя» в Центре «Мой бизнес». Зарегистрироваться на «Азбуку предпринимателя» можно на Цифровой платформе МСП.РФ. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».