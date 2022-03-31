В соцсетях в рамках акции «Мы работаем» появились видеоролики о работе предприятий России

В российских соцсетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем», которую инициировало Правительство Краснодарского края, пишет «Газета.ru».

Также к акции присоединились работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики Свердловской области, судостроители завода «Лотос», предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, производители обуви из полимеров, пекари и садоводы из Астраханской области.

В видео демонстрируется работа предприятий в условиях антироссийских санкций, введенных западными странами. Санкции начали ужесточать после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.