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Экономика
31 марта 2022  19:50

В соцсетях в рамках акции «Мы работаем» появились видеоролики о работе предприятий России

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В российских соцсетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции «Мы работаем», которую инициировало Правительство Краснодарского края, пишет «Газета.ru». 

Также к акции присоединились работники Уралвагонзавода, фермеры и текстильщики Свердловской области, судостроители завода «Лотос», предприятие по переработке икры рыб осетровых пород, производители обуви из полимеров, пекари и садоводы из Астраханской области.

В видео демонстрируется работа предприятий в условиях антироссийских санкций, введенных западными странами. Санкции начали ужесточать после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. 

#антироссийские санкции
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