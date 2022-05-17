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Ру Тат
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Происшествия
17 мая 2022  14:31
Павел Климчак

В соцсетях появились фото смерча в Заинском районе Татарстана

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Жители Заинского района республики заметили сегодня среди пасмурного небо удивительное природное явление – смерч.

 

Фото: соцсети

Фото атмосферного вихря появилось в социальных сетях. В данный момент «Татар-информ» выясняет у специалистов причину такого явления на территории республики.

В Гидрометцентре Татарстана корреспонденту агентства сообщили, что на данный момент подтвердить информацию о смерче в этом районе республики они не могут, так как ближайшие станции наблюдательной сети УГМС РТ не фиксировали подобных явлений.

 

Фото: соцсети

Вместе с тем в Гидрометцентре сообщили, что сегодня в республике в принципе неустойчивый характер погоды, в отдельных районах достаточно ветрено.

«Смерчи образуются в неустойчивую погоду, как правило, при прохождении холодных атмосферных фронтов на очень теплый воздух: образуется большая неустойчивость и завихренность – это воронка, которая опускается из кучево-дождевого облака и, как правило, достигает земной поверхности», – прокомментировали в УГМС Татарстана.

В наших широтах, в частности в Татарстане, смерч может составлять в диаметре от нескольких до десятков метров. Вместе с тем это явление крайне редкое.

#смерч
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