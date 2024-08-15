В соцсетях Kazan Digital Week обсудили решения для цифровой промышленности

Онлайн-вебинар «Научные разработки и прикладные решения для цифровой промышленности» прошел на площадке форума Kazan Digital Week в соцсети «ВКонтакте».

На вебинаре обсудили современные методы, технологии и инструменты, позволяющие сократить как срок, так и объем разработки в рамках конструкторско-технологической подготовки производства. Эксперты поговорили о том, как машинное обучение и ИИ могут пригодиться для создания цифровых двойников.

Модератором дискуссии в Сети выступил проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Виталий Бабушкин. Спикерами стали эксперт InBIT Игорь Третьяков, технический директор ООО «АРТИКУЛ ПРОДАКШН» Борис Кузьмин, руководитель по развитию автоматизированных систем SATEL Станислав Котляров, директор по развитию продукта Softline Сергей Муханцев, гендиректор VizorLabs Василий Долгов, руководитель центра сопровождения бурения ООО «ТаграС-РС» Данил Королев.



Вебинар, который будет интересен CEO-директорам, техническим директорам, а также ведущим специалистам конструкторско-технологических подразделений организаций, доступен по ссылке.

Международный форум Kazan Digital Week – 2024 пройдет в Казани с 9 по 11 сентября 2024 года. Это площадка для обмена научнотехнической информацией и консолидации научно-технологических активов, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета России. В целях расширения аудитории участников форум планируется провести в очном и онлайн-форматах в Международном выставочном центре «Казань Экспо».