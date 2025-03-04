В соцсетях Госсовета Татарстана стартовали проекты, приуроченные к его 30-летию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В марте этого года Государственному Совету Татарстана исполняется 30 лет. 30 марта 1995 года состоялось первое заседание Госсовета I созыва, ставшего правопреемником Верховного Совета Татарской АССР.

За 30 лет работы Госсовета фактически была написана новейшая история республики, заложены основы современного республиканского законодательства, сформирован правовой фундамент социально-экономических успехов Татарстана, отметили в пресс-службе республиканского парламента.

Безусловным достижением прошедших лет стало укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, единства многонационального народа Татарстана.

Государственный Совет во многом был верен лучшим традициям предыдущих парламентов республики, продолжил практику конструктивного сотрудничества всех ветвей государственной власти, внес весомый вклад в формирование единого правового поля страны, заметили в пресс-службе.

Накануне этого знакового события в официальных сообществах парламента в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram был дан старт серии проектов, посвященных истории республиканского парламентаризма.

Первый из них предлагает подборку из 30 интересных фактов из истории Государственного Совета и важнейших законодательных решений, которые во многом определили современный облик Татарстана.

Второй, «История одного экспоната», рассказывает об уникальных предметах и документах, хранящихся в музее парламентаризма РТ.