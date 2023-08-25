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В соципотечной высотке в Челнах начали монтировать стеновые панели
В 17-этажном соципотечном доме 69-17 в Набережных Челнах начали монтировать стеновые панели на предпоследнем этаже. Об этом говорится в телеграм-канале Госжилфонда РТ.
В настоящее время готовность объекта составляет 41%.
Как отметили в ГЖФ, строительство таких объектов поможет достичь одной из основных целей национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечения россиян доступным и комфортным жильем.
Напомним, что строительство дома 69-17 в Набережных Челнах стартовало в апреле этого года. В нем будет один подъезд и 170 квартир. Проживать в них будут участники программ ГЖФ, в частности и молодые семьи.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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