В соципотечной высотке в Челнах начали монтировать стеновые панели

Фото: телеграм-канал Госжилфонда при Раисе РТ

В 17-этажном соципотечном доме 69-17 в Набережных Челнах начали монтировать стеновые панели на предпоследнем этаже. Об этом говорится в телеграм-канале Госжилфонда РТ.

В настоящее время готовность объекта составляет 41%.

Как отметили в ГЖФ, строительство таких объектов поможет достичь одной из основных целей национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечения россиян доступным и комфортным жильем.

Напомним, что строительство дома 69-17 в Набережных Челнах стартовало в апреле этого года. В нем будет один подъезд и 170 квартир. Проживать в них будут участники программ ГЖФ, в частности и молодые семьи.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.