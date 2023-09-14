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В Сочи женщина погибла, упав с обрыва у парка «Ривьера»
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после падения двух женщин в обрыва напротив парка «Ривьера» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 10 сентября две женщины упали в обрыв напротив парка «Ривьера». На месте происшествия отсутствовали знаки, предупреждавшие об опасности.
В местных Telegram-каналах сообщают, что трое женщин гуляли с детьми по дорожке. В какой-то момент один из детей забросил мяч в кусты, за игрушкой пошла 49-летняя бабушка мальчика и пропала. Когда женщина не вернулась за ней пошла ее дочь, которая также исчезла в кустах. Третья женщина стала звать на помощь прохожих, которые обнаружили обрыв и упавших в него женщин.
В результате падения две женщины были госпитализированы. Позже одна из них скончалась в больнице.
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