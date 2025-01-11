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В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5
Сегодня утром в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом РИА Новостям рассказала глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.
Сообщения о подземных толчках появились утром в соцсетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. К счастью, информация о разрушениях не поступала.
Очаг подземных толчков приблизительно располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.
Как отметила сейсмолог, причиной землетрясений стал рост молодых гор.
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