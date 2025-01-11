Сегодня утром в Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Об этом РИА Новостям рассказала глава сейсмологической станции курорта Елена Карпович.

Сообщения о подземных толчках появились утром в соцсетях. Судя по комментариям, их почувствовали жители разных районов города. К счастью, информация о разрушениях не поступала.

Очаг подземных толчков приблизительно располагался в горах в сторону Лазаревского района, примерно в 20 километрах от микрорайона Бытха.

Как отметила сейсмолог, причиной землетрясений стал рост молодых гор.