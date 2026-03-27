В Сочи задержаны трое сотрудников администрации, передает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в рамках проверки на причастность к возможным противоправным действиям были задержаны:

заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец ;

; директор правового департамента Роман Рябцев ;

; руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Официальные подробности дела и возможные обвинения на данный момент не уточняются.