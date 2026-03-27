В Сочи задержаны трое сотрудников администрации
В Сочи задержаны трое сотрудников администрации, передает ТАСС.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в рамках проверки на причастность к возможным противоправным действиям были задержаны:
- заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец;
- директор правового департамента Роман Рябцев;
- руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.
Отмечается, что задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Официальные подробности дела и возможные обвинения на данный момент не уточняются.