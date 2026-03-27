Происшествия 27 марта 2026 08:54

В Сочи задержаны трое сотрудников администрации

В Сочи задержаны трое сотрудников администрации, передает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в рамках проверки на причастность к возможным противоправным действиям были задержаны:

  • заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец;
  • директор правового департамента Роман Рябцев;
  • руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Официальные подробности дела и возможные обвинения на данный момент не уточняются.

В топе
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

26 марта 2026
Шохин рассказал, что Путин обсуждал с бизнесменами на съезде РСПП

26 марта 2026
Новости партнеров