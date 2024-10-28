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В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки
В Сочи доставили в полицию 23 участника массовой драки.
Как сообщают РИА Новости, полицейские установили личности мужчин и доставили их в участок. Причиной драки стал конфликт из-за девушки.
Конфликт произошел накануне вечером на улице Труда в районе КСМ. В результате массовой драки пострадал 17-летний подросток. Он отказался писать заявление в полицию и не стал обращаться за медицинской помощью.
На 10 человек составили административные протоколы. Подробности инцидента устанавливаются.
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