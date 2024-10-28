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Происшествия 28 октября 2024 09:58

В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки

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В Сочи доставили в полицию 23 участника массовой драки.

Как сообщают РИА Новости, полицейские установили личности мужчин и доставили их в участок. Причиной драки стал конфликт из-за девушки.

Конфликт произошел накануне вечером на улице Труда в районе КСМ. В результате массовой драки пострадал 17-летний подросток. Он отказался писать заявление в полицию и не стал обращаться за медицинской помощью.

На 10 человек составили административные протоколы. Подробности инцидента устанавливаются.

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