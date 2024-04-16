В Сочи вынесли приговор блогеру Лютому, чей ребенок умер от истощения

Максим Лютый, известный блогер-сыроед, был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему младенцу, который умер от истощения в Сочи. Лазаревский районный суд Краснодарского края вынес приговор, согласно которому Лютый будет отбывать лишение свободы в течение 8 лет в колонии строгого режима, а также будет оштрафован на сумму 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает РИА Новости.

Государственный обвинитель в своих прениях потребовал для обвиняемого срок в 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с уплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей. Прокурор подчеркнул, что данная кара была назначена исходя из части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с издевательствами, а также с учетом ненадлежащего воспитания, которое регулируется статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации.