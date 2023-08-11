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В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, пострадали девять человек
Сегодня в Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Краснодарского края.
Как указано в сообщении, в селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель джипа УАЗ не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу.
Отмечается, что угрозы жизни пострадавших туристов нет. Медики оказывают всю необходимую помощь.
В свою очередь прокуратура Сочи начала проверку по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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