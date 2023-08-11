В Сочи УАЗ с туристами врезался в скалу, пострадали девять человек

Сегодня в Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек, в том числе ребенок и беременная женщина. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Краснодарского края.

Как указано в сообщении, в селе Солохаул Лазаревского района Сочи водитель джипа УАЗ не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и врезалась в скалу.

Отмечается, что угрозы жизни пострадавших туристов нет. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В свою очередь прокуратура Сочи начала проверку по факту нарушения ПДД и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.