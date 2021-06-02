В Сочи проходит Gastreet 2021-International Restaurant Show с участием «Татспиртпрома»

В Сочи проходит масштабное событие ресторанной сферы Gastreet 2021 — International Restaurant Show, где компания «Татспиртпром» выступает официальным партнером.

Gastreet 2021 — это уникальная образовательная площадка для общения «без границ», обмена опытом и приятного времяпровождения с коллегами.

С 1 по 5 июня гости могут попробывать коктейли, которые лучшие бармены фестиваля создают из продукции татарстанского производителя — новинок 2021 года. Приглашаем на дегустацию продукции «Татспиртпрома».