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Ру Тат
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2 июня 2021  13:50

В Сочи проходит Gastreet 2021-International Restaurant Show с участием «Татспиртпрома»

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В Сочи проходит масштабное событие ресторанной сферы Gastreet 2021 — International Restaurant Show, где компания «Татспиртпром» выступает официальным партнером.

Gastreet 2021 — это уникальная образовательная площадка для общения «без границ», обмена опытом и приятного времяпровождения с коллегами.

С 1 по 5 июня гости могут попробывать коктейли, которые лучшие бармены фестиваля создают из продукции татарстанского производителя — новинок 2021 года. Приглашаем на дегустацию продукции «Татспиртпрома».

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