В Сочи продлили антиковидные ограничения до 14 ноября

В Сочи продлеваются антиковидные ограничения, которые действуют в период нерабочих дней, введенных по указу Президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает РИА Новости.

Кроме того, после 7 ноября в Сочи продолжат действовать правила по предъявлению QR-кодов.

«По 14 ноября продлеваются действующие ограничения. Приостановлено проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что исключениями являются профессиональные спортивные командные игры, проводящиеся без зрителей, а также другие мероприятия, которые заранее согласованы с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.