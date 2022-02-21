В Сочи появится мультисезонный курорт, который будет принимать до 1,5 млн человек в год

К 2029 году в Сочи построят всесезонный горный курорт «Долина Васта», который сможет принимать до 1,5 млн посетителей ежегодно. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко оценил новый комплексный туристический проект в рамках рабочей поездки в Краснодарский край, передает пресс-служба Кабмина.

Чернышенко отметил, что таких грандиозных планов на строительство в городе не было со времен подготовки к проведению Олимпийских игр.

«Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи — одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта „Долина Васта“, то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады, — рассказал он. — Здесь появятся современные гостиницы категорий „три звезды“, „четыре звезды“ и „пять звезд“, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника».

По словам зампреда, вместимость гостиниц составит почти 8 тыс. человек. На объектах курорта создадут 2,5 тыс. новых рабочих мест. Для персонала будет построено отдельное жилье. Он обратил внимание, что предполагаемая площадь «Долины Васта» составит 3,8 тыс. гектаров.

«13 километров новых канатных дорог свяжут 80 километров горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими общая зона катания составит 300 километров», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.