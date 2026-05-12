Происшествия 12 мая 2026 15:40

В Сочи директор депозитария получил срок за кражу 220 млн рублей

В Сочи директор депозитария получил 10 лет лишения свободы за кражу 220 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Имея доступ к ячейкам, он похитил хранящиеся в них денежные средства клиентов на общую сумму более 220 000 000 рублей. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься финансовой деятельностью», – рассказали в центральном городском суде.

Свою вину мужчина признал. По его словам, умысла красть деньги у него не было. Кроме того, мужчина попросил суд дать ему возможность заработать, чтобы поскорее рассчитаться с потерпевшими.

#кража в особо крупном размере #сочи
