В Соцфонде заявили, что индексация пенсий и маткапитала в 2026 году пройдет автоматически

Ключевые индексации выплат в 2026 году пройдут в автоматическом режиме. Это касается страховых пенсий, будущих пенсионных прав работающих граждан, детских пособий, различных социальных выплат и материнского капитала. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает «ТАСС».

Также без участия граждан произойдет передача региональной социальной доплаты к пенсии под управление Соцфонда. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что получателям не нужно никуда обращаться или предоставлять какие-либо документы – перерасчет произойдет проактивно.

В то же время ряд нововведений потребует личного участия граждан. Заявительный порядок сохраняется для оформления проезда участников СВО в реабилитационные центры фонда, получения больничных листов для самозанятых и назначения новой ежегодной семейной выплаты. Также заявление потребуется для оформления единого пособия по обновленным условиям.

Отдельно в ведомстве отметили процедуру повышения пенсий для многодетных матерей – она будет реализована в полузаявительном формате.