В Соцфонде рассказали, что с октября пенсионерам стали доступны цифровые удостоверения

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все российские пенсионеры автоматически получают электронное пенсионное удостоверение. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя информацию Соцфонда России.

Найти его можно в личном кабинете на портале Госуслуги, а пластиковую версию удостоверения можно оформить в отделении фонда или МФЦ.

Цифровые удостоверения стали доступны пенсионерам с октября. Для их получения гражданам не требуется подавать заявления: QR-код формируется автоматически в личном кабинете для действующих пенсионеров, а для тех, кто только получает пенсионный статус, – в течение десяти дней после назначения пенсии.

В фонде отметили, что ранее выданные пластиковые удостоверения сохраняют силу и не требуют замены. Их по-прежнему можно получить в клиентской службе фонда или МФЦ.

Глава Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что внедрение электронных удостоверений является частью работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан. Он уточнил, что использование QR-кодов позволяет быстро подтверждать право на льготы и услуги в различных учреждениях.

Чирков также отметил, что уже успешно работает единый реестр многодетных семей, включающий данные более 2,8 миллиона семей, что позволяет учитывать их статус при назначении мер поддержки без сбора дополнительных справок и выдавать электронные удостоверения через Госуслуги.