В Соцфонде по РТ объяснили, как получить пенсионные накопления в 2026 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2026 году жители Республики Татарстан, которые копили пенсионные средства, могут претендовать на один из трех вариантов выплат: бессрочную накопительную пенсию, единовременную выплату или срочную (на определенный срок). С января текущего года такие выплаты уже назначены и перечислены 1,5 тыс. татарстанцев, рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РТ.

Решающую роль при назначении выплат играет федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП), который в 2026 году равняется 16 288 рублям. Если ежемесячный размер накопительной пенсии (расчетный) составляет не более 10% от этой суммы, гражданину полагается единовременная выплата всех накоплений разом. Если же расчетная сумма превышает 10%, то будет назначена обычная накопительная пенсия, которая платится пожизненно. Уточнить размер своих накоплений и имя страховщика можно в выписке с индивидуального лицевого счета.

«Большинство обращений в Татарстане приходится на единовременную выплату. Обычно это те случаи, когда стаж формирования накоплений был небольшим и итоговая сумма невелика – ее выдают целиком за один раз. По закону, после принятия положительного решения деньги перечисляют в течение двух месяцев», – отметил управляющий Отделением Социального фонда по РТ Эдуард Вафин.

В свою очередь накопительная пенсия – это ежемесячные выплаты, которые не прекращаются до конца жизни. Их размер рассчитывается следующим образом: общую сумму накоплений делят на ожидаемый период выплат. С 1 января 2026 года соответствующий период равен 270 месяцам.

Срочная выплата доступна только тем, кто формировал накопления за счет уплаты дополнительных страховых взносов (самостоятельно) или средств материнского (семейного) капитала, направленных на накопительную пенсию. Срок срочной выплаты выбирает сам заявитель, однако он не может быть короче 120 месяцев.

В 2026 году право на получение средств имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Если у человека есть право на досрочную пенсию, выплата накоплений (любого типа – накопительная, срочная или единовременная) возможна раньше общеустановленного возраста.

Чтобы вам назначили накопительную пенсию или срочную выплату, необходимо одновременно:

– иметь страховой стаж не менее 15 лет;

– набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) от 30 и выше.

В Татарстане пенсионные накопления сформированы у следующих категорий граждан:

– мужчины 1953–1966 и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатель платил взносы в 2002–2004 годах;

– граждане 1967 года рождения и моложе, за кого перечисляли взносы в 2002–2013 годах (позднее накопления росли только за счет инвестирования);

– те, кто добровольно платит дополнительные страховые взносы;

– матери, которые использовали материнский капитал на накопительную пенсию.

Для получения накоплений необходимо подать заявление. Сделать это можно через федеральный портал госуслуг, в любой клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться следует именно туда.

Для получения дополнительной информации или консультации граждане могут обратиться к операторам единого контакт-центра по телефону: 8 (800) 100-00-01. Региональная линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.