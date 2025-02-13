В Соцфонде объяснили изменение правил назначения единого пособия

С января этого года изменились правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет и беременным женщинам. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнила эксперт Отделения Социального фонда России по Москве и Московской области Елена Азанова.

«В частности, теперь применяется правило минимального дохода. С января для получения выплаты минимальный доход трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда. В текущем году МРОТ составляет 22 440 рублей. Значит, доход трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 89 760 рублей», – пояснила специалист.

При этом если у одного из совершеннолетних членов семьи отсутствует официальное подтверждение дохода, этот факт должен быть обоснован объективными причинами.

«Если такое обоснование есть в течение десяти и более месяцев в расчетном периоде, отказа из-за дохода менее четырех МРОТ не будет», – добавила эксперт, уточнив, что к объективным причинам отнесены «уход за ребенком до трех лет, статус многодетной семьи для одного из родителей и прочее».

Если же обоснование имеется на период меньший, чем десять месяцев, минимальный доход определяется пропорционально месяцам работы. Так, если член семьи четыре месяца официально был безработным, то минимальный доход в расчетном периоде равняется четырем МРОТ – 59 840 рублям.

«Без объективных причин отсутствие минимального дохода – это основание для отказа. После устранения причины можно снова подать заявление», – подчеркнула Азанова.

Согласно правилу четырех МРОТ, учитывается следующие выплаты: зарплата, доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, пенсии; стипендии, авторское вознаграждение, денежное довольстве сотрудников силовых структур, денежное содержание судей, а также доходы за пределами России.

С полным перечнем доходов для определения размера единого пособия можно ознакомиться на сайте СФР.