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Экономика 2 октября 2026 08:43

В Соцфонде напомнили, как узнать количество пенсионных баллов

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Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал «Госуслуги» или в ближайшем отделении Социального фонда России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным фонда, проверить свой пенсионный счет с данными о стаже и коэффициентах можно любым удобным способом. Онлайн-выписка по счету доступна в личном кабинете на «Госуслугах». Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе Соцфонда России или в многофункциональном центре.

Пенсионные баллы, или индивидуальные пенсионные коэффициенты, необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в 2026 году равен 156,76 рубля.

#Социальный фонд России #пенсия
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