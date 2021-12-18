В собственность РТ зарегистрировано 451 жилое помещение для детей-сирот

О текущей ситуации по предоставлению жилых помещений детям-сиротам доложил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В 2021 году план по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями составил 636 помещений в 22 муниципальных образованиях. Из них в собственность республики зарегистрировано 451 жилое помещение, в стадии приобретения — 185 жилых помещения», — сообщил министр.

По его словам, Минземимущество РТ за 2013-2020 годы приобрело в собственность республики 2 727 жилых помещений. Как поручил Президент РТ, с 2020 года увеличили количество приобретаемых жилых помещений до 600 квартир ежегодно.

Совместным приказом Министерства образования и науки РТ и Минземимущества РТ создана межведомственная комиссия по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений спецжилфонда республики для детей-сирот, напомнил министр.