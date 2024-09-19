В собственность государства вернули три земельных участка у села Воздвиженка

Три земельных участка у села Воздвиженка в Лениногорском районе возвращены в собственность государства.

Фото: © Прокуратура РТ

На землях у села расположены два пруда, которые питаются за счет родников и вод реки Степной Зай. На берегу построена беседка, а в акватории прудов установлены пирсы.

Фото: © Прокуратура РТ

Как выяснила прокурорская проверка, данные земельные участки были переданы в собственность физического лица, что является незаконным. Он и построил беседку и пирсы.

Фото: © Прокуратура РТ

Помимо этого, собственник ограничил доступ других граждан к воде. Водные объекты, в свою очередь, не могут находиться в частной собственности, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд удовлетворил иск прокурора города и вернул три земельных участка площадью 35 тыс. кв.м. в собственность государства. Бывшего владельца обязали демонтировать беседку и пирсы.