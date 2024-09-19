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В собственность государства вернули три земельных участка у села Воздвиженка
Три земельных участка у села Воздвиженка в Лениногорском районе возвращены в собственность государства.
На землях у села расположены два пруда, которые питаются за счет родников и вод реки Степной Зай. На берегу построена беседка, а в акватории прудов установлены пирсы.
Как выяснила прокурорская проверка, данные земельные участки были переданы в собственность физического лица, что является незаконным. Он и построил беседку и пирсы.
Помимо этого, собственник ограничил доступ других граждан к воде. Водные объекты, в свою очередь, не могут находиться в частной собственности, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд.
Суд удовлетворил иск прокурора города и вернул три земельных участка площадью 35 тыс. кв.м. в собственность государства. Бывшего владельца обязали демонтировать беседку и пирсы.
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