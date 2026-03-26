В снегу возле дома жителя Нижнекамска полицейские нашли пистолет, а в доме — патроны

У одного из жителей Нижнекамска нашли пистолет и патроны к нему.

Как сообщают в МВД по РТ, оружие обнаружили и изъяли во время обысков в домовладении мужчины в Елабужском районе. Пистолет был найден в снегу рядом с домом, а внутри дома лежали патроны, ножи и предмет, похожий на гранату. Эксперты в дальнейшем определили модель пистолета как ТТ, а найденные боеприпасы пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.