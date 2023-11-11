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В Смоленской области упал БПЛА, никто не пострадал
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Никто не пострадал в результате падения БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
В обращении он уточнил, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Смоленском районе был обезврежен беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет.
На месте падения работают оперативные службы, которые обеспечат безопасность граждан.
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