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Руc Тат
СВО 11 ноября 2023 10:43

В Смоленской области упал БПЛА, никто не пострадал

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Никто не пострадал в результате падения БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

В обращении он уточнил, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Смоленском районе был обезврежен беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет.

На месте падения работают оперативные службы, которые обеспечат безопасность граждан.

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#спецоперация на Украине
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