В Смоленской области упал БПЛА, никто не пострадал

Никто не пострадал в результате падения БПЛА в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

В обращении он уточнил, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Смоленском районе был обезврежен беспилотник самолетного типа. Пострадавших нет.

На месте падения работают оперативные службы, которые обеспечат безопасность граждан.