СВО 25 февраля 2026 12:09

В Смоленской области при ночной атаке ВСУ погибли четыре человека

Сегодня ночью Смоленская область подверглась массированной атаке украинскими БПЛА. Как сообщил глава региона Василий Анохин, есть жертвы среди мирного населения.

По его словам, были нанесены удары по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж».

«По предварительной информации, в результате варварской террористической атаки ВСУ погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», – написал он в Telegram-канале.

На месте происшествия работают спасатели, которые локализовали очаги возгорания.

#смоленск #атака БПЛА
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026