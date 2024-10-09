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Происшествия 9 октября 2024 17:27

В Смоленской области предотвратили теракт в здании УМВД

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В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании управления МВД.

Как сообщают РИА Новости, тридцатилетний житель Тверской области попытался пронести самодельную бомбу под видом папки с документами.

При задержании мужчина получил травмы, а два сотрудника УМВД получили контузии. Всех их доставили в больницу.

На месте происшествия работают взрывотехники. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на теракт».

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