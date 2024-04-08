В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

В Смоленской области в Вязьме обрушился путепровод, сообщает РИА Новости.

Обрушение произошло в момент, когда на путепроводе находились грузовик и легковой автомобиль.

По данным агентства, женщина из легкового авто погибла. Мужчина из грузовика находится в тяжелом состоянии.

Движение на перегоне Вязьма – Семлево было временно приостановлено, но сейчас его восстановили.