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В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
В Смоленской области в Вязьме обрушился путепровод, сообщает РИА Новости.
Обрушение произошло в момент, когда на путепроводе находились грузовик и легковой автомобиль.
По данным агентства, женщина из легкового авто погибла. Мужчина из грузовика находится в тяжелом состоянии.
Движение на перегоне Вязьма – Семлево было временно приостановлено, но сейчас его восстановили.
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