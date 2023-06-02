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В Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
Около 3 часов ночи два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, сообщил и.о. губернатора области Василий Анохин.
БПЛА дальнего радиуса действия атаковали объекты в деревне Пересна Починского района и в деревне Дивасы Смоленского района.
Жертв и пострадавших нет, как нет и критических повреждений. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ранним утром в Кировском районе в лесу упал неопознанный объект, из-за чего произошел взрыв. Пострадавших нет, жилые дома и объекты экономики повреждений не получили.
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