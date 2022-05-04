В СМИ заявили, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с США

В американском издании Washington Post со ссылкой на официальные лица появилась информация о том, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что следуя указаниям можно передать в американское федеральное агентство какие-либо сведения. Также, по сообщению газеты, США распространило инструкции в соцсетях, чтобы информаторов нельзя было вычислить. Для этого ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером и не использовать домашний или офисный компьютер.

«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводятся в материале слова сотрудника американской разведки, который заявляет о том, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».

Также информаторы должны указать полное имя, страну, из которой пишут, официальную должность и уточнить какой информацией, представляющей интерес, они обладают. Уточняется, что после вся полученная информация тщательно проверяется и анализируется.

В материале подчеркивается, что таким образом американская разведка надеется получить доступ к секретным данным России.