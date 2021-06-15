В СМИ Татарстана вышло более 13 тыс. материалов, посвященных национальной политике

С начала года средства массовой информации РТ опубликовали в общем более 13 тыс. мероприятий на тему национальной политики.

Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

«Общее количество материалов в СМИ на тему национальной политики увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем в 5 раз. За пять месяцев 2021 года вышло более 13 тыс. материалов», — сказал Миргалимов.

Увеличение количества материалов связано прежде всего с празднованием Года родных языков и народного единства в РТ.

За первый квартал 2021 года в результате освещения республиканских мероприятий вышло 725 материалов, отражающих межнациональную и межэтническую тему. Это на 31% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

«Республиканским СМИ принадлежит большая роль по сохранению мира и согласия в Татарстане, и в целом наши СМИ с этим успешно справляются», — отметил спикер.

Сегодня на благо Татарстана трудятся 4 республиканских телеканала, радиостанции, более 130 газет и журналов, ИА «Татар-информ» и 80 сайтов.